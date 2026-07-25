Informations pratiques

Montmirail

Comice agricole

Montmirail Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Samedi repas dansant Dimanche Comice. Entrée gratuite .

Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 65 26

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English :

L’événement Comice agricole Montmirail a été mis à jour le 2026-07-25 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude