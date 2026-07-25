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AGENDA · Montmirail

Comice agricole Montmirail

samedi 19 septembre 2026 · Montmirail

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
72320 Montmirail
Département
Sarthe
Tarif

Montmirail

Comice agricole

Montmirail Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Samedi repas dansant Dimanche Comice. Entrée gratuite   .

Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 65 26 

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English :

L’événement Comice agricole Montmirail a été mis à jour le 2026-07-25 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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