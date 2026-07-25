AGENDA · Montmirail
Comice agricole Montmirail
samedi 19 septembre 2026 · Montmirail
Informations pratiques
Montmirail
Comice agricole
Montmirail Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Samedi repas dansant Dimanche Comice. Entrée gratuite .
Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 65 26
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English :
L’événement Comice agricole Montmirail a été mis à jour le 2026-07-25 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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