Journées du Patrimoine Château de Montmirail 2, place du château Montmirail

Informations pratiques

Montmirail

Journées du Patrimoine Château de Montmirail

2, place du château 2 Place du Château Montmirail Sarthe

Tarif : – – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Horaire d’ouverture du parc 10h00 18h30

Visites guidées, samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30.

Tarif préférentiel 7€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, étudiants

Réservation en ligne fortement conseillée sur www.chateaudemontmirail.com

Renseignements complémentaires au 02 43 93 72 71 contact@chateaudemontmirail.com .

2, place du château 2 Place du Château Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 72 71 contact@chateaudemontmirail.com

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Château de Montmirail Montmirail a été mis à jour le 2026-07-21 par CDT72