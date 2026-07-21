Journées du Patrimoine Château de Montmirail 2, place du château Montmirail
samedi 19 septembre 2026 · 2, place du château · Montmirail
Informations pratiques
Montmirail
Journées du Patrimoine Château de Montmirail
2, place du château 2 Place du Château Montmirail Sarthe
Tarif : – – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Horaire d’ouverture du parc 10h00 18h30
Visites guidées, samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30.
Tarif préférentiel 7€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, étudiants
Réservation en ligne fortement conseillée sur www.chateaudemontmirail.com
Renseignements complémentaires au 02 43 93 72 71 contact@chateaudemontmirail.com .
2, place du château 2 Place du Château Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 72 71 contact@chateaudemontmirail.com
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Château de Montmirail Montmirail a été mis à jour le 2026-07-21 par CDT72
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