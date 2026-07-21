UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montmirail

Journées du Patrimoine Château de Montmirail 2, place du château Montmirail

samedi 19 septembre 2026 · 2, place du château · Montmirail

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
2, place du château
Adresse
2 Place du Château
Ville
72320 Montmirail
Département
Sarthe
Tarif
7

Montmirail

Journées du Patrimoine Château de Montmirail

2, place du château 2 Place du Château Montmirail Sarthe

Tarif : – – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Horaire d’ouverture du parc 10h00 18h30
Visites guidées, samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30.
Tarif préférentiel 7€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, étudiants

Réservation en ligne fortement conseillée sur www.chateaudemontmirail.com

Renseignements complémentaires au 02 43 93 72 71 contact@chateaudemontmirail.com   .

2, place du château 2 Place du Château Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 72 71  contact@chateaudemontmirail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du Patrimoine Château de Montmirail Montmirail a été mis à jour le 2026-07-21 par CDT72

À voir aussi à Montmirail (Sarthe)