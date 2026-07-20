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AGENDA · Montmirail

Journées du Patrimoine Église Montmirail

samedi 19 septembre 2026 · Montmirail

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Place de l'église
Ville
72320 Montmirail
Département
Sarthe
Tarif

Montmirail

Journées du Patrimoine Église

Place de l’église Montmirail Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visites libres avec support d’information. Accès PMR   .

Place de l’église Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 65 26 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Église Montmirail a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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