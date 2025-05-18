Comice agricole 2026 Place des Grandes Promenades Varzy

Comice agricole 2026

Place des Grandes Promenades Dans le bourg Varzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 08:00:00

fin : 2026-08-23 20:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Fête du monde rural du Haut Nivernais et Val d’Yonne. Programmation à venir. .

