Comité de lecture / Surtout n’ouvrez pas ce livre !, Médiathèque Jean Jaurès, Nevers
mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque Jean Jaurès · Nevers
Informations pratiques
Comité de lecture / Surtout n’ouvrez pas ce livre ! Mardi 13 octobre, 14h00, 18h30 Médiathèque Jean Jaurès Nièvre
Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T14:00:00+02:00 – 2026-10-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T18:30:00+02:00 – 2026-10-13T20:30:00+02:00
Le Comité de Lecture « Surtout n’ouvrez pas ce livre ! » permet à des lecteurs de participer aux acquisitions de la médiathèque en donnant leurs avis sur les documents de l’office.
Ils peuvent profiter des nouveautés disposées dans l’armoire du comité du lecture, et se reunissent une fois par mois durant l’année scolaire pour échanger.
Les ouvrages sélectionnés sont ensuite achetés par la médiathèque pour ses rayons et portent la mention « Lu et approuvé par les lecteurs ».
Dès 18 ans
Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.86.68.48.74 »}]
Venez participer aux acquisitions de la médiathèque lors d’un moment convivial !
@villedenevers
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