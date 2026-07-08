Informations pratiques

Cordemais

Comme des mosaïques

Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 11:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Joue avec les gommettes et reproduis ton propre motif décoratif Playmobil®, fleurs, animaux…

Une activité ludique pour découvrir la mosaïque, en explorant les couleurs et les formes tout en s’amusant.

Activité pour les 3/5 ans. .

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr

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English :

L’événement Comme des mosaïques Cordemais a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay