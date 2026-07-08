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AGENDA · Cordemais

Comme des mosaïques Cordemais

mercredi 8 juillet 2026 · Cordemais

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
44360 Cordemais
Département
Loire-Atlantique
Tarif
5.5 5.5

Cordemais

Comme des mosaïques

Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 11:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Joue avec les gommettes et reproduis ton propre motif décoratif Playmobil®, fleurs, animaux…
Une activité ludique pour découvrir la mosaïque, en explorant les couleurs et les formes tout en s’amusant.
Activité pour les 3/5 ans.   .

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80  contact@terredestuaire.fr

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English :

L’événement Comme des mosaïques Cordemais a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

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