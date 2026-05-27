Béziers

COMME IL VOUS PLAIRA

3 rue de Setif Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Dans la forêt des Ardennes, une galerie de personnages hauts en couleur explore l’amour, l’identité et la liberté. Par les classes théâtre, danse et musique du Conservatoire Béziers Méditerranée.

Cette comédie intemporelle, à la fois légère et profonde, explore les thèmes de l’amour, de l’identité et de la liberté à travers une galerie de personnages hauts en couleur. Dans la nature sauvage et poétique de la forêt des Ardennes, chacun part à la recherche de soi, de l’autre, et du sens de la vie.

Par les classes de théâtre, de danse et de musique du Conservatoire Béziers Méditerranée.

Réservation conseillée Places limitées.. .

3 rue de Setif Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 34 80 conservatoire@beziers-mediterranee.fr

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English : COMME IL VOUS PLAIRA

In the forest of the Ardennes, a gallery of colorful characters explores love, identity and freedom. By the theater, dance and music classes of the Conservatoire Béziers Méditerranée.

L’événement COMME IL VOUS PLAIRA Béziers a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34