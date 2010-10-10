Comme tombé du ciel Espace George Sand Saint-Quentin-Fallavier
Comme tombé du ciel Espace George Sand Saint-Quentin-Fallavier vendredi 1 mai 2026.
Saint-Quentin-Fallavier
Comme tombé du ciel
Espace George Sand 100 rue des marronniers Saint-Quentin-Fallavier Isère
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 20:30:00
fin : 2026-05-02 22:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Certaines belles histoires commencent par une rencontre improbable…
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Espace George Sand 100 rue des marronniers Saint-Quentin-Fallavier 38070 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 94 88 00 nathalie.si-mohammed@sqf38.fr
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English :
Some beautiful stories begin with an unlikely encounter…
L’événement Comme tombé du ciel Saint-Quentin-Fallavier a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère
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