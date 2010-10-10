Comme tombé du ciel Espace George Sand Saint-Quentin-Fallavier

Saint-Quentin-Fallavier

Comme tombé du ciel

Espace George Sand 100 rue des marronniers Saint-Quentin-Fallavier Isère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:30:00

fin : 2026-05-02 22:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Certaines belles histoires commencent par une rencontre improbable…

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Espace George Sand 100 rue des marronniers Saint-Quentin-Fallavier 38070 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 94 88 00 nathalie.si-mohammed@sqf38.fr

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English :

Some beautiful stories begin with an unlikely encounter…

L’événement Comme tombé du ciel Saint-Quentin-Fallavier a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère