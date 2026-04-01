Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Fo’plafonds Saint-Quentin-Fallavier

Les Fo’plafonds Saint-Quentin-Fallavier vendredi 24 avril 2026.

Adresse : 4 rue bivet

Ville : 38070 Saint-Quentin-Fallavier

Département : Isère

Début : 2026-04-24T20:30:00

Fin : 2026-04-24T22:00:00

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 20 20 20

Saint-Quentin-Fallavier

Les Fo’plafonds

4 rue bivet Saint-Quentin-Fallavier Isère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :
2026-04-24

Bienvenue dans la surprenante rue Eugène Poubelle ! une rue qui semble ordinaire…. mais qui cache un secret extraordinaire.
  .

4 rue bivet Saint-Quentin-Fallavier 38070 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 94 88 00  festivites@sqf38.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome to the surprising rue Eugène Poubelle! A street that seems ordinary …. but hides an extraordinary secret.

L’événement Les Fo’plafonds Saint-Quentin-Fallavier a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère

À voir aussi à Saint-Quentin-Fallavier (Isère)