Saint-Quentin-Fallavier

Les Fo’plafonds

4 rue bivet Saint-Quentin-Fallavier Isère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Bienvenue dans la surprenante rue Eugène Poubelle ! une rue qui semble ordinaire…. mais qui cache un secret extraordinaire.

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4 rue bivet Saint-Quentin-Fallavier 38070 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 94 88 00 festivites@sqf38.fr

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English :

Welcome to the surprising rue Eugène Poubelle! A street that seems ordinary …. but hides an extraordinary secret.

L’événement Les Fo’plafonds Saint-Quentin-Fallavier a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère