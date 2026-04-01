Les Fo’plafonds Saint-Quentin-Fallavier
Les Fo’plafonds Saint-Quentin-Fallavier vendredi 24 avril 2026.
Saint-Quentin-Fallavier
Les Fo’plafonds
4 rue bivet Saint-Quentin-Fallavier Isère
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24 22:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Bienvenue dans la surprenante rue Eugène Poubelle ! une rue qui semble ordinaire…. mais qui cache un secret extraordinaire.
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4 rue bivet Saint-Quentin-Fallavier 38070 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 94 88 00 festivites@sqf38.fr
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English :
Welcome to the surprising rue Eugène Poubelle! A street that seems ordinary …. but hides an extraordinary secret.
L’événement Les Fo’plafonds Saint-Quentin-Fallavier a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère
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