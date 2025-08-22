Parcours Patrimoine de Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier Isère
Parcours Patrimoine de Saint-Quentin-Fallavier
Parcours Patrimoine de Saint-Quentin-Fallavier 38070 Saint-Quentin-Fallavier Isère Auvergne-Rhône-Alpes
La Municipalité a souhaité mettre en valeur des sites et des monuments qui, tout en faisant partie de notre cadre de vie, sont des témoins du passé dont il est important de conserver la mémoire pour mieux comprendre notre histoire et celle de notre ville.
https://www.st-quentin-fallavier.fr/1543-parcours-patrimoine.htm +33 4 74 94 88 00
English :
The Municipality has decided to highlight sites and monuments which, while forming part of our living environment, are witnesses to the past, and whose memory it is important to preserve in order to better understand our history and that of our town.
Deutsch :
Die Stadtverwaltung wollte Orte und Denkmäler hervorheben, die zwar zu unserem Lebensumfeld gehören, aber auch Zeugen der Vergangenheit sind, deren Erinnerung zu bewahren wichtig ist, um unsere Geschichte und die unserer Stadt besser zu verstehen.
Italiano :
Il Comune ha deciso di valorizzare siti e monumenti che, pur facendo parte del nostro ambiente di vita, sono testimoni del passato ed è importante conservarne la memoria per comprendere meglio la nostra storia e quella della nostra città.
Español :
El ayuntamiento ha decidido poner de relieve los lugares y monumentos que, formando parte de nuestro entorno vital, son testigos del pasado y es importante preservar su memoria para comprender mejor nuestra historia y la de nuestra ciudad.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-15 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme