Comme tu me vois Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges
lundi 8 février 2027 · Théâtre de l'Union · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Comme tu me vois Théâtre de l’Union
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-08
fin : 2027-02-10
Date(s) :
2027-02-08 2027-02-09 2027-02-10 2027-02-11 2027-02-12
Durée 1h15
TEXTE ET MISE EN SCÈNE ARNAUD ALESSANDRIN, GRÉGORI MIÈGE ET MARIELLE TOULZE
Préjugés culpabilisants, impossibilité de manger en public sans gêne, jugements permanents et maladresses malaisantes, prescriptions bien intentionnées de régime intenables, une vie sous surveillance, sous l’œil inquisiteur des parents, médecins, passants, collègues, voilà le lot des gens gros. À partir de témoignages, statistiques et récits de vie, ce seul en scène délicat s’empare d’une discrimination peu visible et conscientisée la grossophobie que subissent au quotidien les personnes dites en surpoids .
Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr
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English : Comme tu me vois Théâtre de l’Union
L’événement Comme tu me vois Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
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