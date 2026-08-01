Informations pratiques

Mauguio

COMME UN POISSON DANS L’EAU

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Découvrez ce spectacle au jardin des Dunes à Carnon !

Dans le restaurant de madame You Glan Glan, il y a un enfant qui rêve

Le bac à vaisselle devient un bout de mer avec son écume, le plat en inox, un grand requin à l’affût avec ses copains le requin cuillère, le requin couteau, le requin fourchette, le requin ciseau…

Il y a un grand bar avec plein d’éviers. Sous le bar, se trouve une baleine… Souvent elle envoie des jets d’eau.

Puis il y a le bateau du Capitaine… peint sur le mur du restaurant avec son cortège de goélands. Eh ! Il paraît que le Capitaine a connu une femme poisson. C’est ce qu’il raconte avec son accordéon.

Ah ! Il y a de l’ambiance dans le restaurant on y chante en occitan !

On y danse un jour Joseppe jouait de la clarinette en dansant sur les tables. Il venait d’être papa ! Il était content. Mais voilà, il n’avait pas de cadeau pour son fils…

Un tabouret, un petit accordéon, une guitare et une clarinette et nous voilà dans le restaurant de Madame Odette à Sète, face au port et aux bateaux rouillés, face aux tas de filets, de bouées.

Le spectacle peut commencer !

Dès 19h Jardin des Dunes à Carnon

Renseignements 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : COMME UN POISSON DANS L’EAU

Come see this show at the Jardin des Dunes in Carnon!

L’événement COMME UN POISSON DANS L’EAU Mauguio a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT MAUGUIO-CARNON