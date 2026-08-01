MADAME, MESSIEURS Mauguio
dimanche 23 août 2026 · Mauguio
Informations pratiques
Mauguio
MADAME, MESSIEURS
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Découvrez ce trio sur le port !
Le trio de reprises de chansons françaises et internationales, dans une ambiance club, festive et branchée, autour d’un piano blanc éclairé de LEDs et où la pianiste enchaine les morceaux à la manière d’un DJ. Leur marque de fabrique des chants est harmonisée à 2 voix pour une soirée toute en élégance.
Dès 21h sur le Port.
Renseignements 04 67 50 51 15 .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15
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English :
Check out this trio at the harbor!
L’événement MADAME, MESSIEURS Mauguio a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
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