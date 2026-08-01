Informations pratiques

Mauguio

MADAME, MESSIEURS

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Découvrez ce trio sur le port !

Le trio de reprises de chansons françaises et internationales, dans une ambiance club, festive et branchée, autour d’un piano blanc éclairé de LEDs et où la pianiste enchaine les morceaux à la manière d’un DJ. Leur marque de fabrique des chants est harmonisée à 2 voix pour une soirée toute en élégance.

Dès 21h sur le Port.

Renseignements 04 67 50 51 15 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15

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English :

Check out this trio at the harbor!

L’événement MADAME, MESSIEURS Mauguio a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT MAUGUIO-CARNON