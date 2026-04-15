Comme un reflet d’Opale-Fenêtres ouvertes sur le Boulonnais, Château-Musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer

Comme un reflet d’Opale-Fenêtres ouvertes sur le Boulonnais Samedi 23 mai, 19h00 Château-Musée de Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

D’azur, d’émeraude, d’argent ou d’opale… la couleur des reflets du ciel et de l’eau inspire écrivains, artistes, publicistes des années 1890-1910 qui progressivement « baptisent » les côtes françaises. Dans une dynamique de concurrence des territoires, espaces naturels, industries, traditions ou encore infrastructures balnéaires… sont autant de marqueurs de ces espaces en pleine construction dont nous sommes les directs héritiers.

L’exposition Comme un reflet d’opale… propose de regarder sous un nouveau jour des collections du musée de Boulogne-sur-Mer qui explorent le Boulonnais. Depuis le XIXe siècle ce territoire entre mer, dunes et bocages est un sujet d’inspiration pour de nombreux faiseurs d’objets ou d’images. La diversité de leurs regards s’ouvre à nous comme autant témoignages sensibles de la vie, des mutations et des enjeux de ce territoire.

Une exposition organisée avec le soutien du Parc Naturel Marin des estuaires picards et de la mer d’Opale.

Château-Musée de Boulogne-sur-Mer Boulevard Antoine Eurvin, 62200 Boulogne-sur-Mer, France Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321100220 https://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr Collection égyptienne : elle est constituée d’un ensemble d’objets évoquant la conception égyptienne de la mort, les croyances funéraires, le panthéon animal et les rites d’embaumement, à la Basse Époque et à l’époque ptolémaïque. Collection de céramiques grecques : la seconde des musées de province en France : 476 vases corinthiens, attiques, étrusques, italiotes, rassemblés par Panckoucke, et achetés par la ville en 1861.

Le musée conserve aussi l’un des chefs d’œuvres de l’art céramique attique, l’amphore dite du Suicide d’Ajax attribué à Exékias.

Collections extra-européenne : fonds majeur du musée. Grâce notamment à la générosité de l’explorateur Pinart et à la clairvoyance du savant E. Hamy, le musée possède depuis 1875 un ensemble exceptionnel d’œuvres en provenance d’Alaska et d’Océanie.

Série de masques sugpiat unique au monde, masques de Nouvelle Calédonie et des îles Mortlock, statuettes…

Beaux-arts : tableaux flamands, hollandais et italiens des XVIe et XVIIe siècle, peinture française du XIXe siècle avec une importante série de paysages de l’école de Barbizon, peintures et sculptures réalistes, pré-impressionnistes et impressionnistes, peintres de la Côte d’Opale, céramiques et verreries européennes.

Collection médiévale : Crypte archéologique donnant accès aux vestiges des murs de Bononia Antiqua et très riche collection gallo-romaine recueillie sur le site de la Classis Britannica.

D’azur, d’émeraude, d’argent ou d’opale… la couleur des reflets du ciel et de l’eau inspire écrivains, artistes, publicistes des années 1890-1910 qui progressivement « baptisent » les côtes Dans de…

©villeboulognesurmer