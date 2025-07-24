La Boom Cie La Rustine Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

La Boom Cie La Rustine Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer samedi 23 mai 2026.

La Boom Cie La Rustine Saison Culturelle Théâtre Monsigny

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

DANCEFLOOR // JEUNE PUBLIC // festival Quand je serai petit.e #4 Rencontres à hauteur d’enfants 4ème édition

Pour clôturer le festival Quand je serai petit.e #4, la cie La Rustine va vous faire danser, bouger, remuer, gigoter ! Une boum comme au bon vieux temps, à hauteur d’enfants, joyeuse et impertinente. Un moment à partager en famille pendant le temps du goûter !

Lieu Foyer du Théâtre

Durée 1h

Moment pour toute la famille !

Gratuit sur réservation

BILLETTERIE EN LIGNE ou A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Boom Cie La Rustine Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale