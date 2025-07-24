La Boom Cie La Rustine Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer
DANCEFLOOR // JEUNE PUBLIC // festival Quand je serai petit.e #4 Rencontres à hauteur d’enfants 4ème édition
Pour clôturer le festival Quand je serai petit.e #4, la cie La Rustine va vous faire danser, bouger, remuer, gigoter ! Une boum comme au bon vieux temps, à hauteur d’enfants, joyeuse et impertinente. Un moment à partager en famille pendant le temps du goûter !
Lieu Foyer du Théâtre
Durée 1h
Moment pour toute la famille !
Gratuit sur réservation
BILLETTERIE EN LIGNE ou A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY
Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .
Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15
