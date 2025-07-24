Minute Papillon Cie La Rustine Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Minute Papillon Cie La Rustine Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer samedi 23 mai 2026.

Minute Papillon Cie La Rustine Saison Culturelle Théâtre Monsigny

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

THEÂTRE // MUSIQUE // JEUNE PUBLIC // festival Quand je serai petit.e #4 Rencontres à hauteur d’enfants 4ème édition

Dans un coin de forêt, l’automne se termine doucement et tous les animaux préparent l’hibernation. Tous ? Non ! Sylvestre, un jeune écureuil, est déjà prêt !

Trop impatient, il va précipiter l’arrivée de l’hiver et provoquer un tohu-bohu général dont tout le monde ne sortira pas indemne. Embarquez dans cette folle aventure musicale, faite de bric et de broc !

Lieu Grande salle du Théâtre Monsigny

Durée 50 mn

Spectacle pour les 6 ans et +

Gratuit sur réservation

et aussi …

Deux représentations ont lieu le vendredi 22 mai à 10h et 14h30 à destination des publics scolaires

Mentions de production

Une création collective de la Cie La Rustine Interprétation Arthur et Romain Smagghe Mise en scène Stéphanie Vertray

Création lumière Nicolas James

Création sonore Fred Flamme

Scénographie Chloë Smagghe

Construction décor Nicolas James, Romain Smagghe

Composition musicale Arthur et Romain Smagghe avec l’oreille attentive de Fred Flamme Production et diffusion Manon Marlats et Zoé Berthe

Illustration Clouk

La Compagnie La Rustine

Coproduction La Gare (Méricourt), Le Centre Culturel Georges Brassens (St-Martin-Boulogne), Le Grand Bleu (Lille) , Les Arcades (Fâches Thumesnil), L’Escapade (Hénin-Beaumont) , La Maison des Arts et de la Communication (Sallaumines), Maisons Folies Moulins / Wazemmes (Lille) , Droit de Cité

Partenaires Théâtre Massenet (Lille), Centre Culturel d’Haubourdin, La Manivelle théâtre (Wasquehal), Espace Casadesus de Louvroil, l’Oiseau Mouche (Roubaix), le Nautilys (Comines)

BILLETTERIE EN LIGNE ou A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Minute Papillon Cie La Rustine Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale