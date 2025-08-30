Quincaillerie #1 : Moby Dick – Cie La Rustine Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Quincaillerie #1 : Moby Dick – Cie La Rustine Vendredi 22 mai 2026, 10h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Gratuit sur réservation directement à la billetterie du Théâtre Monsigny sur place ou par téléphone 03 21 87 37 15

Face à son établi, un mystérieux personnage affûte ses outils. Il se prépare à ouvrir sa caisse à outils et réveiller un monstre ! Une fois celle-ci ouverte, l’engrenage est lancé, impossible de faire machine arrière… Un moment frisson où vos émotions seront malmenées, en dents de scie !

Lieu Foyer du Théâtre

Durée 30 mn par épisode

Spectacles pour les 8 ans et +

Gratuit sur réservation

Mentions de production

Ecriture et interprétation Romain Smagghe Mise en scène Compagnie La Rustine Création musicale Arthur et Romain Smagghe Scénographie Chloé Smagghe Construction et bidouille Romain Smagghe et Damien Croc (à confirmer) Personne ressource sur les effets spéciaux Antoine Rousseau

Suivi de projet Louis Michel Une production originale de la compagnie La Rustine Diffusion et production Zoé Berte Coproduction Droit de Cité – Aix-Noulette (62) / Culture Commune, Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais – Loos-en-Gohelle (62) Avec le soutien du Centre des Arts de la rue (CAR) – Ath (B) / La ville d’Ath (B) / Théâtre Massenet – Lille (59) / le Théâtre de Cuisine – Marseille (13) / Centre Culturel La Gare – Méricourt (62) / Métalu à Chahuter – Lille (59) Partenariats éducatifs collège Saint-Exupéry à Hellemmes (59)

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

THEÂTRE // MUSIQUE // JEUNE PUBLIC // festival Quand je serai petit.e #4 Rencontres à hauteur d’enfants 4ème édition