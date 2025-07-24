Quincaillerie #1 Cie La Rustine Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Quincaillerie #1 Cie La Rustine Saison Culturelle Théâtre Monsigny

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

THEÂTRE // MUSIQUE // JEUNE PUBLIC // festival Quand je serai petit.e #4 Rencontres à hauteur d’enfants 4ème édition

Face à son établi, un mystérieux personnage affûte ses outils. Il se prépare à ouvrir sa caisse à outils et réveiller un monstre ! Une fois celle-ci ouverte, l’engrenage est lancé, impossible de faire machine arrière… Un moment frisson où vos émotions seront malmenées, en dents de scie !

Lieu Foyer du Théâtre

Durée 30 mn par épisode

Spectacles pour les 8 ans et +

sur réservation

Mentions de production

Ecriture et interprétation Romain Smagghe Mise en scène Compagnie La Rustine Création musicale Arthur et Romain Smagghe Scénographie Chloé Smagghe Construction et bidouille Romain Smagghe et Damien Croc (à confirmer) Personne ressource sur les effets spéciaux Antoine Rousseau

Suivi de projet Louis Michel Une production originale de la compagnie La Rustine Diffusion et production Zoé Berte Coproduction Droit de Cité Aix-Noulette (62) / Culture Commune, Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais Loos-en-Gohelle (62) Avec le soutien du Centre des Arts de la rue (CAR) Ath (B) / La ville d’Ath (B) / Théâtre Massenet Lille (59) / le Théâtre de Cuisine Marseille (13) / Centre Culturel La Gare Méricourt (62) / Métalu à Chahuter Lille (59) Partenariats éducatifs collège Saint-Exupéry à Hellemmes (59)

BILLETTERIE EN LIGNE ou A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

