COMME UN VRAI PETIT PAYSAN ! Hyelzas Hures-la-Parade

Hures-la-Parade

COMME UN VRAI PETIT PAYSAN !

Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade Lozère

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:30:00

fin : 2026-07-17 11:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Rendez-vous les vendredis matin en juillet et août avec Hélène pour assurer les travaux de la Ferme ! Chaque famille pourra repartir avec la petite récolte que nous aurons partagée. Le prix (12€/adulte et 8€/enfant) comprend la visite en autonomie et la petite récolte de fruits et/ou légumes.

Places limitées Inscription obligatoire par mail à helene@ferme-caussenarde.com

Rendez-vous les vendredis matin en juillet et août avec Hélène pour assurer les travaux de la Ferme ! Les enfants et leurs parents pourront aider à refaire la litière, nourrir et abreuver les animaux (poules, lapins, brebis), mais aussi à travailler le jardin (cueillir, mais aussi arroser, tailler, sarcler selon les besoins du jour).

Chaque famille pourra repartir avec la petite récolte que nous aurons partagée.

Votre programme idéal

9h30 travail de la ferme

11h visite en autonomie

Le prix (12€/adulte et 8€/enfant) comprend la visite en autonomie et la petite récolte de fruits et/ou légumes.

Places limitées Inscription obligatoire par mail à helene@ferme-caussenarde.com .

Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 65 25

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English :

Meet Hélène on Friday mornings in July and August to work on the Farm! Each family will be able to leave with the small harvest we’ve shared. The price (12?/adult and 8?/child) includes a self-guided tour and a small harvest of fruit and/or vegetables.

Places limited? Please register by e-mail at helene@ferme-caussenarde.com

L’événement COMME UN VRAI PETIT PAYSAN ! Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-04-28 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes