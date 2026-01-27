Comme une Louve La Bise Mesnay
Comme une Louve La Bise Mesnay mardi 27 janvier 2026.
Comme une Louve
La Bise 1 Rue de la Bise Mesnay Jura
Tarif : – – EUR
Début : 2026-01-27 20:00:00
2026-01-27
Soirée film à la Bise !
La maison de vacances familiales la Bise vous attend pour une soirée conviviale autour du film Comme une louve.
Lili, 26 ans, femme précaire, élève seule ses trois enfants. Accusée à tort de mauvais traitements, les services sociaux les lui arrachent. Elle s’effondre mais très vite, entourée de femmes solides et d’un amour naissant, Lili se lance dans une bataille décisive pour reconstruire sa famille. Inspiré d’une histoire vraie.
Ce sera l’occasion de mieux découvrir les combats que portent ATD Quart Monde, et permettre de beaux échanges à la suite du film.
Venez nombreux.ses ! .
La Bise 1 Rue de la Bise Mesnay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 10 73 vacances.familiales.labise@atd-quartmonde.org
L’événement Comme une Louve Mesnay a été mis à jour le 2026-01-21 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA