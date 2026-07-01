Commémoration attaque du train 17 juillet 1944 gare pont de Lignon Beauzac

Informations pratiques

Beauzac

Commémoration attaque du train 17 juillet 1944

gare pont de Lignon confolent Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 13:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Commémoration attaque du train 17 juillet 1944 à la gare de Pont de Lignon Confolent. Organisé par le comité de la Jeune Loire du Souvenir Français.

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gare pont de Lignon confolent Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 21 53 71

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English :

Commemoration of the July 17, 1944 train attack at the Pont de Lignon Confolent train station. Organized by the Jeune Loire Committee of the French Remembrance Association.

L’événement Commémoration attaque du train 17 juillet 1944 Beauzac a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron