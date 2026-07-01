Concert de fin de stage musique et chant le sequoia Beauzac
jeudi 23 juillet 2026 · le sequoia · Beauzac
Informations pratiques
Beauzac
Concert de fin de stage musique et chant
le sequoia confolent Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Concert d’été au Sequoia. Concert de fin de stage musique et chant. Pop, variété …Participation libre au chapeau . Restauration sur place assiette composée Asiatique 16€. Réservation conseillée 06 38 01 90 11.
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le sequoia confolent Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 01 90 11
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English :
Summer concert at the Sequoia. End-of-course concert for the music and singing program. Pop, variety… Admission by donation. Food available on site: Asian-style combo plate for 16?. Reservations recommended: 06 38 01 90 11.
L’événement Concert de fin de stage musique et chant Beauzac a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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