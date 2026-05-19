Péronne

Commémoration de la Bataille du Mont Saint-Quentin

Avenue des Australiens Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02

Cérémonie au Mémorial à la 2nde Division australienne, en hommage aux soldats australiens tombés lors de la Bataille du Mont Saint-Quentin à Péronne qui permit de libérer la ville le 2 septembre 1918.

Commémoration et concert de musique militaire en plein air.

Cérémonie au Mémorial à la 2nde Division australienne, en hommage aux soldats australiens tombés lors de la Bataille du Mont Saint-Quentin à Péronne qui permit de libérer la ville le 2 septembre 1918.

Commémoration et concert de musique militaire en plein air. .

Avenue des Australiens Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 73 31 00

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English :

Ceremony at the 2nd Australian Division Memorial, in tribute to the Australian soldiers who fell in the Battle of Mont Saint-Quentin in Péronne, which led to the liberation of the town on September 2, 1918.

Commemoration and open-air military music concert.

L’événement Commémoration de la Bataille du Mont Saint-Quentin Péronne a été mis à jour le 2026-05-19 par OT HAUTE SOMME PERONNE