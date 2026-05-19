Commémoration de la Bataille du Mont Saint-Quentin Péronne
Commémoration de la Bataille du Mont Saint-Quentin Péronne mercredi 2 septembre 2026.
Péronne
Commémoration de la Bataille du Mont Saint-Quentin
Avenue des Australiens Péronne Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-09-02
Cérémonie au Mémorial à la 2nde Division australienne, en hommage aux soldats australiens tombés lors de la Bataille du Mont Saint-Quentin à Péronne qui permit de libérer la ville le 2 septembre 1918.
Commémoration et concert de musique militaire en plein air.
Cérémonie au Mémorial à la 2nde Division australienne, en hommage aux soldats australiens tombés lors de la Bataille du Mont Saint-Quentin à Péronne qui permit de libérer la ville le 2 septembre 1918.
Commémoration et concert de musique militaire en plein air. .
Avenue des Australiens Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 73 31 00
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English :
Ceremony at the 2nd Australian Division Memorial, in tribute to the Australian soldiers who fell in the Battle of Mont Saint-Quentin in Péronne, which led to the liberation of the town on September 2, 1918.
Commemoration and open-air military music concert.
L’événement Commémoration de la Bataille du Mont Saint-Quentin Péronne a été mis à jour le 2026-05-19 par OT HAUTE SOMME PERONNE
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