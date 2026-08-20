Commémoration des 110 ans de la bataille de Verdun, Place de Verdun, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Commémoration des 110 ans de la bataille de Verdun Mardi 29 septembre, 09h00 Place de Verdun Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:00:00+02:00

Le 29 septembre, place de Verdun, la Ville organise une matinée commémorative qui associera les anciens combattants et Jacqueline Duhem, historienne et membre de la Société Historique de Villeneuve d’Ascq.

Programme

À 9h, la commémoration débutera place de Verdun avec notamment l’installation d’une silhouette de poilu, la lecture des noms des Villeneuvois tombés lors des combats, le dévoilement d’une fresque réalisée par le collectif d’artistes, un discours et un dépôt de gerbe par Monsieur le Maire ainsi qu’un dépôt de bleuets par des élèves de CM1/CM2.

Vers 9h45, le cortège se déplacera vers la Maison des Genêts où, à 10h, de nombreuses animations seront proposées jusqu’en fin de matinée :

une exposition de maquettes et objets d’époque

une l’exposition de l’ONAC « La Grande Guerre »,

un stand porte-drapeaux,

une salle immersive par l’association Terres du Nord Terre de Combats recréant l’ambiance sonore des tranchées grâce à un dispositif de sonorisation et de stroboscopes.

Seront également mis en place des ateliers de confection d’un badge souvenir et de sardines en chocolat tenus par la Maison des Genêts (les conserves de sardines faisant référence aux repas des soldats).

Place de Verdun 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

Mardi 29 septembre, dès 9h la Ville organise une matinée commémorative, place de Verdun.