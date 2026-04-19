Commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie Mémorial de la Shoah Paris
Commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie Mémorial de la Shoah Paris dimanche 19 avril 2026.
Organisée en partenariat avec la Commission du souvenir du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) représentée par Bruno Halioua, président de la Commission du souvenir du Crif.
En présence d’Éric de Rothschild, président du Mémorial de la Shoah, de S.E.M. Joshua Zarka, ambassadeur d’Israël en France, et Yonathan Arfi, président du Crif.
Le dimanche 19 avril 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-19T11:00:00+02:00_2026-04-19T13:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/commemoration-soulevement-du-ghetto-de-varsovie +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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