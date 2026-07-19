Commémoration – Hazkarah Mémorial de la Shoah Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris

Informations pratiques

Entrée libre, sur réservation uniquement, par email : reservation@memorialdelashoah.org

Réservez

Allocution par Anne Sinclair, journaliste.



Kaddish par le grand rabbin Olivier Kaufmann.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 10h15 à 13h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T13:15:00+02:00

fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T10:15:00+02:00_2026-09-20T13:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/hommage-aux-fusilles-du-mont-valerien-2024 +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial



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