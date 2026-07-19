Commémoration – Hazkarah Mémorial de la Shoah Paris
dimanche 20 septembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Entrée libre, sur réservation uniquement, par email : reservation@memorialdelashoah.org
Allocution par Anne Sinclair, journaliste.
Kaddish par le grand rabbin Olivier Kaufmann.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 10h15 à 13h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T13:15:00+02:00
fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T10:15:00+02:00_2026-09-20T13:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/hommage-aux-fusilles-du-mont-valerien-2024 +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial
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