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Commémoration – Hazkarah Mémorial de la Shoah Paris

dimanche 20 septembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris

Commémoration – Hazkarah Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah
Adresse
17 rue Geoffroy l'Asnier
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Entrée libre, sur réservation uniquement, par email : reservation@memorialdelashoah.org

Réservez

Allocution par Anne Sinclair, journaliste.

Kaddish par le grand rabbin Olivier Kaufmann.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 10h15 à 13h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T13:15:00+02:00
fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T10:15:00+02:00_2026-09-20T13:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/hommage-aux-fusilles-du-mont-valerien-2024 +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial


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