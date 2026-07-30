Commencer à exister Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Commencer à exister Théâtre d’Angoulême Scène Nationale

Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 20:30:00

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-12-08

Dans un face-à-face aussi sensible que physique, deux hommes, deux circassiens, se confient et nous proposent une traversée intime de leurs héritages familiaux.

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Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

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English :

In a face-to-face encounter that is as sensitive as it is physical, two men—both circus performers—open up to one another and take us on an intimate journey through their family legacies.

L’événement Commencer à exister Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême