Commencer à exister Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême
mardi 8 décembre 2026 · Théâtre d'Angoulême Scène Nationale · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Commencer à exister Théâtre d’Angoulême Scène Nationale
Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 20:30:00
fin : 2026-12-08
Date(s) :
2026-12-08
Dans un face-à-face aussi sensible que physique, deux hommes, deux circassiens, se confient et nous proposent une traversée intime de leurs héritages familiaux.
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Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
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English :
In a face-to-face encounter that is as sensitive as it is physical, two men—both circus performers—open up to one another and take us on an intimate journey through their family legacies.
L’événement Commencer à exister Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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