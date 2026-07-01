Comment ça tient la cathédrale ?!, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers
mardi 21 juillet 2026 · CIAP (Centre d'interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) · Nevers
Informations pratiques
Comment ça tient la cathédrale ?! Mardi 21 juillet, 14h30 CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nièvre
5 € sur inscription (règlement par chèques ou espèces uniquement)_ Atelier 6-12 ans _ Enfants uniquement sous la responsabilité de l’animatrice _ Rendez-vous au CIAP (voir adresse ci-dessous)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T14:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-21T14:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:30:00+02:00
Oh la la ! que ce plafond est haut dans la cathédrale et c’est bizarre, il y a des arches comme au pont de Nevers ? Mais non il faut parler de voute et d’arc en plein cintre , mais viens et nous ferons des expériences pour comprendre !
CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Atelier 6-12 ans sur inscription _ Oh la la ! que ce plafond est haut dans la cathédrale et c’est bizarre, il y a des arches comme au pont de Nevers ? Mais non il faut parler…
Ville de Nevers
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