Comment ça tient la cathédrale ?!, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers

Informations pratiques

Comment ça tient la cathédrale ?! Mardi 21 juillet, 14h30 CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nièvre

5 € sur inscription (règlement par chèques ou espèces uniquement)_ Atelier 6-12 ans _ Enfants uniquement sous la responsabilité de l’animatrice _ Rendez-vous au CIAP (voir adresse ci-dessous)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T14:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-21T14:30:00+02:00 – 2026-07-21T16:30:00+02:00

Oh la la ! que ce plafond est haut dans la cathédrale et c’est bizarre, il y a des arches comme au pont de Nevers ? Mais non il faut parler de voute et d’arc en plein cintre , mais viens et nous ferons des expériences pour comprendre !

CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Atelier 6-12 ans sur inscription _ Oh la la ! que ce plafond est haut dans la cathédrale et c’est bizarre, il y a des arches comme au pont de Nevers ? Mais non il faut parler…

Ville de Nevers