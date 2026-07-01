Ouverture de la Chapelle Sainte-Marie, Chapelle Sainte Marie, Nevers

Informations pratiques

Ouverture de la Chapelle Sainte-Marie 4 – 18 juillet Chapelle Sainte Marie Nièvre

Entrée libre – Chapelle Sainte-Marie, 30 Rue Saint-Martin – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00

Seul vestige du couvent de la Visitation construit au XVIIe siècle, la chapelle présente une façade baroque unique en Nivernais. L’intérieur, avec ses volumes simples, met en valeur le magnifique retable, également baroque.

Chapelle Sainte Marie 30 RUE SAINT MARTIN 58000 Nevers Nevers Nièvre

Visite libre de la chapelle, de 14h à 18h du jeudi au samedi [ excepté les 9, 10 et 11 juillet ]

Ville de Nevers