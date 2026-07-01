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Ouverture de la Chapelle Sainte-Marie, Chapelle Sainte Marie, Nevers

samedi 4 juillet 2026 · Chapelle Sainte Marie · Nevers

Ouverture de la Chapelle Sainte-Marie, Chapelle Sainte Marie, Nevers

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Chapelle Sainte Marie
Adresse
30 RUE SAINT MARTIN 58000 Nevers
Ville
Nevers
Département
Nièvre
Tarif
Entrée libre - Chapelle Sainte-Marie, 30 Rue Saint-Martin - Sans inscription

Ouverture de la Chapelle Sainte-Marie 4 – 18 juillet Chapelle Sainte Marie Nièvre

Entrée libre – Chapelle Sainte-Marie, 30 Rue Saint-Martin – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00

Seul vestige du couvent de la Visitation construit au XVIIe siècle, la chapelle présente une façade baroque unique en Nivernais. L’intérieur, avec ses volumes simples, met en valeur le magnifique retable, également baroque.

Chapelle Sainte Marie 30 RUE SAINT MARTIN 58000 Nevers Nevers Nièvre
Visite libre de la chapelle, de 14h à 18h du jeudi au samedi [ excepté les 9, 10 et 11 juillet ]

Ville de Nevers

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