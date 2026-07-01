Les nocturnes du Musée _ Exposition, l’avant-première, Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, Nevers
vendredi 3 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin · Nevers
Informations pratiques
Les nocturnes du Musée _ Exposition, l’avant-première Vendredi 3 juillet, 18h30 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nièvre
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T18:30:00+02:00 – 2026-07-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T18:30:00+02:00 – 2026-07-03T20:00:00+02:00
Remontez le temps jusqu’au Moyen-Âge et découvrez la ville à travers l’essor d’une puissance monastique : Cluny. Grâce aux vestiges archéologiques, aux œuvres laissés par les moines et moniales des abbayes du réseau clunisien vous pourrez toucher du doigt un ordre qui a transformé l’Europe.
Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/
Découvrez l’exposition temporaire « Pour l’éternité. Héritage de Cluny dans la Nièvre » et ses secrets de fabrication avec Simon Georgelin, commissaire de l’exposition. nocturnes exposition
Ville de Nevers
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