Auteur Frédéric Sandeau

Genre Comédie

Une comédie irrésistiblement farfelue sur les rendez-vous amoureux et les gaffes à éviter à tout âge !

Quand on a plus de 50 ans, séduire, c’est comme remonter sur un vélo… sauf qu’on a oublié comment pédaler !

Dans cette comédie à sketchs, une bande de quinquagénaires en quête de l’amour se tourne vers des coachs en séduction aussi farfelus qu’incompétents.

Résultat chaque conseil est une catastrophe, chaque rendez-vous un crash test grandeur nature ! Mais qui a dit qu’il fallait un mode d’emploi pour séduire ? Entre faux pas, gaffes et conseils absurdes, ils découvriront que l’amour, c’est avant tout savoir rire de ses ratés. Parce que coach ou pas, l’amour finit toujours par triompher… Enfin, presque !

Avec une touche d’humour universel, cette comédie pétillante pleine de charme célèbre les surprises et les délices des rencontres, prouvant que l’amour reste un jeu irrésistible à tout moment de la vie… 20 .

