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AGENDA · Montauban

Comment draguer après 50 ans l’Espace VO Montauban

vendredi 30 octobre 2026 · l'Espace VO · Montauban

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
l'Espace VO
Adresse
1899 chemin de paulet
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
17 17 20

Montauban

Comment draguer après 50 ans

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 21:00:00
fin : 2026-10-31 22:00:00

Date(s) :
2026-10-30 2026-10-31

Quand l’amour et les maladresses s’emmêlent ! Une comédie vive et joyeuse sur les rendez-vous chaotiques et les gaffes à éviter à tout âge !
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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie   lespacevo@gmail.com

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English : How to flirt after 50

When love and awkwardness get tangled up! A lively, joyful comedy about chaotic dates and the blunders to avoid at any age!

L’événement Comment draguer après 50 ans Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban

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