Comment draguer après 50 ans l’Espace VO Montauban
vendredi 30 octobre 2026 · l'Espace VO · Montauban
Informations pratiques
Montauban
Comment draguer après 50 ans
l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 17 – 17 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 21:00:00
fin : 2026-10-31 22:00:00
Date(s) :
2026-10-30 2026-10-31
Quand l’amour et les maladresses s’emmêlent ! Une comédie vive et joyeuse sur les rendez-vous chaotiques et les gaffes à éviter à tout âge !
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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie lespacevo@gmail.com
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English : How to flirt after 50
When love and awkwardness get tangled up! A lively, joyful comedy about chaotic dates and the blunders to avoid at any age!
L’événement Comment draguer après 50 ans Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban
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