Informations pratiques

Montauban

Comment draguer après 50 ans

l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 21:00:00

fin : 2026-10-31 22:00:00

Date(s) :

2026-10-30 2026-10-31

Quand l’amour et les maladresses s’emmêlent ! Une comédie vive et joyeuse sur les rendez-vous chaotiques et les gaffes à éviter à tout âge !

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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie lespacevo@gmail.com

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English : How to flirt after 50

When love and awkwardness get tangled up! A lively, joyful comedy about chaotic dates and the blunders to avoid at any age!

L’événement Comment draguer après 50 ans Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban