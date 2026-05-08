Comment en finir avec la culpabilité ? Un spectacle de Laetitia Moréni Théâtre Darius Milhaud PARIS vendredi 8 mai 2026.

Et si nos origines n’étaient pas une fatalité ? Dans ce Seul en scène autobiographique, Laetitia Moréni transforme ses racines en une véritable force créatrice. Entre récit de filiation et héritage de l’immigration, elle démêle le lien mère-fille, mais aussi le lien avec l’héritage des origines rurales et italiennes du père pour tenter de s’émanciper.

Mais comment se défaire du poids du passé ? Comment cesser de se sentir coupable ? Et finalement, coupable de quoi ? Coupable de trahir les siens, de ne pas faire comme eux, ou simplement de vouloir devenir qui l’on est ?

Sur scène, la voix de l’autrice et la musique improvisée s’accordent pour aller ensemble vers une libération, comme un rituel de passage à chaque représentation.

Au gré des dates, Laetitia Moréni dialogue avec un partenaire différent : le guitariste Tom Escobar (jusqu’au 28 mai), la violoncelliste Anna Litvinenko (4 et 18 juin) ou le pianiste Léonard Pelletier (11 et 25 juin). Ici, l’improvisation musicale n’est pas un décor : c’est le moteur d’une métamorphose nécessaire qui bat au rythme du souffle de la comédienne.

À travers des souvenirs poignants et des digressions loufoques, le drame côtoie la légèreté pour nous convier à une véritable catharsis.

Une invitation à sublimer nos propres écueils et à partager, ensemble, une explosion de joie.

Dans son Seul en scène, Entre mère et ciel, l’autrice et interprète Laetitia Moréni transforme ses racines en une joie libératrice, au rythme d’une musique improvisée sur scène.

Du jeudi 07 mai 2026 au jeudi 25 juin 2026 :

jeudi

de 21h15 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-08T00:15:00+02:00

fin : 2026-06-26T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T21:15:00+02:00_2026-05-07T22:00:00+02:00;2026-05-14T21:15:00+02:00_2026-05-14T22:00:00+02:00;2026-05-21T21:15:00+02:00_2026-05-21T22:00:00+02:00;2026-05-28T21:15:00+02:00_2026-05-28T22:00:00+02:00;2026-06-04T21:15:00+02:00_2026-06-04T22:00:00+02:00;2026-06-11T21:15:00+02:00_2026-06-11T22:00:00+02:00;2026-06-18T21:15:00+02:00_2026-06-18T22:00:00+02:00;2026-06-25T21:15:00+02:00_2026-06-25T22:00:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 PARIS

https://www.theatredariusmilhaud.fr/spectacles-tout-public/entre-m%C3%A8re-et-ciel/



Afficher la carte du lieu Théâtre Darius Milhaud et trouvez le meilleur itinéraire

