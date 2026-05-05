Comment réparer une crevaison? Atelier mécanique en mixité choisie, Vive le Vélo, La Rochelle

Comment réparer une crevaison? Atelier mécanique en mixité choisie Mardi 12 mai, 17h15 Vive le Vélo Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T17:15:00+02:00 – 2026-05-12T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T17:15:00+02:00 – 2026-05-12T19:00:00+02:00

Comment réparer une crevaison? Atelier en mixité choisie 12 mai 2026

Destiné à un public féminin et aux minorités de genre (personnes trans, non binaires…)

Mardi 12 mai de 17h15 à 19h

Max 12 personnes

La Rochelle, au local de Vive le Vélo

Square Bobinec, 1 Av. de Colmar, 17000 La Rochelle

Venez apprendre à réparer cette panne vélo agaçante et impressionnez vos ami·es en leur venant en aide lors de vos prochaines sorties estivales !

Déroulé :

17h15 – 17h40 : accueil des participantes, présentation de l’atelier et théorie de la réparation de crevaison avec le vocabulaire associé

17h45 – 18h45 : atelier (voir programme)

18h45-19h : bilan de l’atelier et temps d’échange

Au programme :

– comment décrocher une roue du vélo

– identifier la valve et découvrir les différents types

– enlever le pneu et la chambre à air à l’aide de démonte-pneu

– identifier la crevaison – réparable ou pas et sa localisation

– réparation avec rustine

– trouver une taille de chambre à air adaptée à son pneu

– remettre le pneu et la chambre à air

– remettre la roue sur le vélo

– à quelle pression regonfler son pneu?

Animé par une salariée du Comité départemental de Cyclotourisme et une bénévole de Vive le Vélo <3

Vous pouvez venir avec votre vélo, vos interrogations et votre bonne humeur !

Mais sachez que ce sera du travail d’équipe, on travaillera à deux sur un même vélo.

Remplissez le formulaire ci-dessous pour vous inscrire (obligatoire) !

https://framaforms.org/comment-reparer-une-crevaison-atelier-en-mixite-choisie-12-mai-2026-1737382460

On a hâte de vous accueillir !

(Venez avec une tenue adaptée : chaussures fermées, pas de vêtements blancs, gants de bricolage etc, vous aurez les mains dans le camboui !)

Cet atelier gratuit est possible grâce au soutien de l’agglomération de La Rochelle.

Vive le Vélo 1 Avenue de Colmar, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/comment-reparer-une-crevaison-atelier-en-mixite-choisie-12-mai-2026-1737382460 »}] [{« link »: « https://framaforms.org/comment-reparer-une-crevaison-atelier-en-mixite-choisie-12-mai-2026-1737382460 »}]

Venez apprendre à réparer cette panne vélo agaçante et impressionnez vos ami·es en leur venant en aide lors de vos prochaines sorties estivales !