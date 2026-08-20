Comment soutenir l’enfant dans la construction d’une bonne estime de soi ? Totems Pacé
mercredi 7 octobre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
Comment soutenir l’enfant dans la construction d’une bonne estime de soi ? Totems Pacé Mercredi 7 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit – Réservation conseillée
Une conférence animée par Delphine Théaudin
Animée par Delphine Théaudin
L’estime de soi de l’enfant, essentielle à son développement, se construit dès le plus jeune âge par ses expériences et les relations avec son entourage. Cette rencontre propose de soutenir l’estime de soi au quotidien, d’en repérer les signes, et de mieux comprendre les besoins de l’enfant. Des pistes pratiques seront partagées pour l’aider à grandir avec confiance, sécurité intérieure et plaisir d’être lui-même.
Mercredi 7 octobre à 20h.
Gratuit. Réservation conseillée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-07T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-07T21:30:00.000+02:00
1
http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Pace (Ille-et-Vilaine)
- Ouverture de saison MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé 4 septembre 2026
- Forum des associations & Fête du sport Complexe Sportif Jean Chassebœuf, Pacé 5 septembre 2026
- Exposition Horizons XII MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé 9 septembre 2026
- Soirée Jeux Totems Pacé 11 septembre 2026
- Soirée Jeux, Totems, Pacé 11 septembre 2026