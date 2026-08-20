Informations pratiques

Comment soutenir l’enfant dans la construction d’une bonne estime de soi ? Totems Pacé Mercredi 7 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Une conférence animée par Delphine Théaudin

Animée par Delphine Théaudin

L’estime de soi de l’enfant, essentielle à son développement, se construit dès le plus jeune âge par ses expériences et les relations avec son entourage. Cette rencontre propose de soutenir l’estime de soi au quotidien, d’en repérer les signes, et de mieux comprendre les besoins de l’enfant. Des pistes pratiques seront partagées pour l’aider à grandir avec confiance, sécurité intérieure et plaisir d’être lui-même.

Mercredi 7 octobre à 20h.

Gratuit. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-07T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-07T21:30:00.000+02:00

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http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



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