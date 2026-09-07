Comment soutenir l’enfant dans la construction d’une bonne estime de soi ?, Totems, Pacé
jeudi 8 octobre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
Comment soutenir l’enfant dans la construction d’une bonne estime de soi ? Jeudi 8 octobre, 20h00 Totems Ille-et-Vilaine
Gratuit – Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T21:30:00+02:00
Animée par Delphine Théaudin
L’estime de soi de l’enfant, essentielle à son développement, se construit dès le plus jeune âge par ses expériences et les relations avec son entourage. Cette rencontre propose de soutenir l’estime de soi au quotidien, d’en repérer les signes, et de mieux comprendre les besoins de l’enfant. Des pistes pratiques seront partagées pour l’aider à grandir avec confiance, sécurité intérieure et plaisir d’être lui-même.
Mercredi 7 octobre à 20h.
Gratuit. Réservation conseillée.
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh
Une conférence animée par Delphine Théaudin Conférence
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