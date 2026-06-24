Compagnie Hors Série SACRE ET BOLÉRO Soissons
vendredi 19 février 2027 · Soissons
Informations pratiques
Soissons
Compagnie Hors Série SACRE ET BOLÉRO
7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-19 20:00:00
fin : 2027-02-19
Date(s) :
2027-02-19
Sur les partitions mythiques d’Igor Stravinsky et de Maurice
Ravel, six danseur.euse.s s’engagent dans une danse
organique où hip-hop et contemporain fusionnent pour faire
corps. L’esthétique est essentialisée, privilégiant l’intensité
du geste et l’énergie brute du collectif.
À travers cette nouvelle pièce, Hamid Ben Mahi souhaite
interroger ce que nous sommes prêt.e.s à abandonner ou à
sacrifier pour exister, pour grandir, pour appartenir à un tout.
En puisant dans ses souvenirs d’enfance, le chorégraphe
mettra en scène ses propres expériences, celles qui ont
façonné son rapport au monde pour ouvrir un espace dans
lequel chacun.e puisse se retrouver.
Une cérémonie vibrante, un hymne fraternel en contrepoint
d’une société fragmentée.
Soixante minutes intenses, haletantes et percutantes, pour
éprouver ensemble la force du mouvement et de la danse.
Sur les partitions mythiques d’Igor Stravinsky et de Maurice
Ravel, six danseur.euse.s s’engagent dans une danse
organique où hip-hop et contemporain fusionnent pour faire
corps. L’esthétique est essentialisée, privilégiant l’intensité
du geste et l’énergie brute du collectif.
À travers cette nouvelle pièce, Hamid Ben Mahi souhaite
interroger ce que nous sommes prêt.e.s à abandonner ou à
sacrifier pour exister, pour grandir, pour appartenir à un tout.
En puisant dans ses souvenirs d’enfance, le chorégraphe
mettra en scène ses propres expériences, celles qui ont
façonné son rapport au monde pour ouvrir un espace dans
lequel chacun.e puisse se retrouver.
Une cérémonie vibrante, un hymne fraternel en contrepoint
d’une société fragmentée.
Soixante minutes intenses, haletantes et percutantes, pour
éprouver ensemble la force du mouvement et de la danse. .
7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr
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English :
Set to the legendary scores of Igor Stravinsky and Maurice
Ravel, six dancers engage in an organic dance
in which hip-hop and contemporary dance merge to form
a single entity. The aesthetic is stripped down to its essence, emphasizing the intensity
of movement and the raw energy of the collective.
Through this new piece, Hamid Ben Mahi seeks to
explore what we are willing to let go of or
sacrifice in order to exist, to grow, and to belong to a whole.
Drawing on his childhood memories, the choreographer
will bring his own experiences to the stage—those that have
shaped his relationship with the world—to create a space in
which everyone can find themselves.
A vibrant ceremony, a fraternal hymn serving as a counterpoint
to a fragmented society.
Sixty intense, breathless, and powerful minutes, to
experience together the power of movement and dance.
L’événement Compagnie Hors Série SACRE ET BOLÉRO Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois
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