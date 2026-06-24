Compagnie Hors Série SACRE ET BOLÉRO Soissons

Informations pratiques

Soissons

Compagnie Hors Série SACRE ET BOLÉRO

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-19 20:00:00

fin : 2027-02-19

Date(s) :

2027-02-19

Sur les partitions mythiques d’Igor Stravinsky et de Maurice

Ravel, six danseur.euse.s s’engagent dans une danse

organique où hip-hop et contemporain fusionnent pour faire

corps. L’esthétique est essentialisée, privilégiant l’intensité

du geste et l’énergie brute du collectif.

À travers cette nouvelle pièce, Hamid Ben Mahi souhaite

interroger ce que nous sommes prêt.e.s à abandonner ou à

sacrifier pour exister, pour grandir, pour appartenir à un tout.

En puisant dans ses souvenirs d’enfance, le chorégraphe

mettra en scène ses propres expériences, celles qui ont

façonné son rapport au monde pour ouvrir un espace dans

lequel chacun.e puisse se retrouver.

Une cérémonie vibrante, un hymne fraternel en contrepoint

d’une société fragmentée.

Soixante minutes intenses, haletantes et percutantes, pour

éprouver ensemble la force du mouvement et de la danse.

Sur les partitions mythiques d’Igor Stravinsky et de Maurice

Ravel, six danseur.euse.s s’engagent dans une danse

organique où hip-hop et contemporain fusionnent pour faire

corps. L’esthétique est essentialisée, privilégiant l’intensité

du geste et l’énergie brute du collectif.

À travers cette nouvelle pièce, Hamid Ben Mahi souhaite

interroger ce que nous sommes prêt.e.s à abandonner ou à

sacrifier pour exister, pour grandir, pour appartenir à un tout.

En puisant dans ses souvenirs d’enfance, le chorégraphe

mettra en scène ses propres expériences, celles qui ont

façonné son rapport au monde pour ouvrir un espace dans

lequel chacun.e puisse se retrouver.

Une cérémonie vibrante, un hymne fraternel en contrepoint

d’une société fragmentée.

Soixante minutes intenses, haletantes et percutantes, pour

éprouver ensemble la force du mouvement et de la danse. .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

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English :

Set to the legendary scores of Igor Stravinsky and Maurice

Ravel, six dancers engage in an organic dance

in which hip-hop and contemporary dance merge to form

a single entity. The aesthetic is stripped down to its essence, emphasizing the intensity

of movement and the raw energy of the collective.

Through this new piece, Hamid Ben Mahi seeks to

explore what we are willing to let go of or

sacrifice in order to exist, to grow, and to belong to a whole.

Drawing on his childhood memories, the choreographer

will bring his own experiences to the stage—those that have

shaped his relationship with the world—to create a space in

which everyone can find themselves.

A vibrant ceremony, a fraternal hymn serving as a counterpoint

to a fragmented society.

Sixty intense, breathless, and powerful minutes, to

experience together the power of movement and dance.

L’événement Compagnie Hors Série SACRE ET BOLÉRO Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois