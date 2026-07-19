Informations pratiques

Rouen

Company

Place des Arts Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 18:00:00

fin : 2026-12-19 20:30:00

Date(s) :

2026-12-18 2026-12-19

Durée 2h30, entracte inclus

En italien surtitré en français

Pic d’humour new-yorkais mis en mots et en musique par le génial Stephen Sondheim, Company dresse un portrait doucement ironique de l’amour et du mariage.

Une jeune femme perd les pédales le jour de son mariage. Un couple tente de raviver la flamme en s’inscrivant à un cours de karaté, pendant qu’un autre se sépare sans crier gare. Tous sont les amis de Bobby, éternel insatisfait qu’ils tentent de convaincre des bienfaits du mariage. Le génie de Stephen Sondheim réside dans ce décalage permanent entre la noblesse des sentiments et la réalité du quotidien, le cynisme de façade cachant une véritable interrogation à quoi sert l’amour ? Avec la finesse de ses mots et l’inventivité sans cesse renouvelée de sa musique, Stephen Sondheim produit le meilleur du musical new-yorkais, qui donne autant à rire qu’à réfléchir.

Présenté en accord avec Music Theatre International www.mtishows.eu et l’Agence Drama Paris www.dramaparis.com

Coproduction Génération Opéra, Opéra Grand Avignon, Opéra National de Bordeaux, Théâtre du Châtelet, Théâtre Impérial Opéra de Compiègne, Opéra de Limoges, Clermont Auvergne Opéra, Opéra de Massy, Opéra Nice Côte d’Azur, Opéra de Rennes, Opéra National de Lorraine, Opéra Orchestre Normandie Rouen, L’avant-scène opéra (Suisse), Orchestre national d’Île-de-France (Ondif)

Avec le soutien du Ministère de la Culture, de la Fondation Orange et de la Fondation Signature

– Introduction à l’œuvre, 1h avant le spectacle .

Place des Arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

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English : Company

L’événement Company Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité