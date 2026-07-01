Compétition de golf Franco-Belge Route de Servanes Mouriès

Informations pratiques

Mouriès

Compétition de golf Franco-Belge

Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 17h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Participez à la compétition franco-belge au Golf de Servanes de Mouriès !Célibataires

Le Golf de Servanes à Mouriès vous invite à partager un moment sportif et convivial avec le trophée Franco-Belge.

Un cadre d’exception pour venir vous challenger avec un parcours 9 trous, sur une formule scramble à 2.

Départ en shot-gun 17h.



Après la compétition, rendez-vous au Château de Servanes pour un dîner provençal et la remise des prix.



Licence FFGolf + certificat médical à jour obligatoires

Inscrivez-vous dès maintenant auprès du Golf de Servanes par téléphone ou par mail .

Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 59 95 servanes@resonance.golf

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in the Franco-Belgian competition at the Golf de Servanes Club in Mouriès!

L’événement Compétition de golf Franco-Belge Mouriès a été mis à jour le 2026-07-11 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles