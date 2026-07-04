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AGENDA · Mouriès

Lecture pour petites oreilles Vacances Rue du Temple Mouriès

samedi 18 juillet 2026 · Rue du Temple · Mouriès

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du Temple
Adresse
Médiathèque La Regalido
Ville
13890 Mouriès
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Mouriès

Lecture pour petites oreilles Vacances

Samedi 18 juillet 2026 à 10h.

Samedi 8 août 2026 à 10h. Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-08-08 10:00:00

Date(s) :
2026-07-18 2026-08-08

La Médiathèque de Mouriès vous propose des moments lecture pour les tout-petits !Familles
Organisé par la Médiathèque La Regalido de Mouriès

Profitez d’un moment convivial et instructif en famille avec les lectures pour petites oreilles .

2 dates sont proposées samedi 18 juillet et samedi 08 août
Pour les enfants de 0 à 3 ans, en famille
Durée 25 min   .

Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 74 65  mediatheque@mairie-mouries.fr

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English :

Mouriès Media Centre is hosting storytime sessions for little ones!

L’événement Lecture pour petites oreilles Vacances Mouriès a été mis à jour le 2026-06-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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