Lecture pour petites oreilles Vacances Rue du Temple Mouriès
samedi 18 juillet 2026 · Rue du Temple · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Lecture pour petites oreilles Vacances
Samedi 18 juillet 2026 à 10h.
Samedi 8 août 2026 à 10h. Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-08-08 10:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-08
La Médiathèque de Mouriès vous propose des moments lecture pour les tout-petits !Familles
Organisé par la Médiathèque La Regalido de Mouriès
Profitez d’un moment convivial et instructif en famille avec les lectures pour petites oreilles .
2 dates sont proposées samedi 18 juillet et samedi 08 août
Pour les enfants de 0 à 3 ans, en famille
Durée 25 min .
Rue du Temple Médiathèque La Regalido Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 74 65 mediatheque@mairie-mouries.fr
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English :
Mouriès Media Centre is hosting storytime sessions for little ones!
L’événement Lecture pour petites oreilles Vacances Mouriès a été mis à jour le 2026-06-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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