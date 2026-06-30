Marché des producteurs et créateurs Mas Saint Paul Mouriès

Informations pratiques

Mouriès

Marché des producteurs et créateurs

Jeudi 9 juillet 2026 de 18h à 20h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Mas Saint Paul 1082A chemin du Mas Saint Paul Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 20:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Le Marché des Producteurs & Créateurs revient chez Terre de Crau à Mouriès !Familles

Pour la 2e année, Terre de Crau organise sur son exploitation le Marché des Producteurs & Créateurs.



Au programme

– Des producteurs passionnés et passionnants

– Des créateurs locaux

-️ Une ambiance conviviale et familiale

– Un beau moment à partager en fin de journée

– Entrée gratuite Parking sur place



Venez rencontrer ceux qui font vivre notre terroir, déguster, découvrir et profiter d’une douce soirée d’été ! .

Mas Saint Paul 1082A chemin du Mas Saint Paul Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 51 72 contact@terredecrau.com

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English :

The Market for Producers & Creators is back at Terre de Crau in Mouriès!

L’événement Marché des producteurs et créateurs Mouriès a été mis à jour le 2026-06-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles