Marché des producteurs et créateurs Mas Saint Paul Mouriès
jeudi 9 juillet 2026 · Mas Saint Paul · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
Marché des producteurs et créateurs
Jeudi 9 juillet 2026 de 18h à 20h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Mas Saint Paul 1082A chemin du Mas Saint Paul Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 20:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Le Marché des Producteurs & Créateurs revient chez Terre de Crau à Mouriès !Familles
Pour la 2e année, Terre de Crau organise sur son exploitation le Marché des Producteurs & Créateurs.
Au programme
– Des producteurs passionnés et passionnants
– Des créateurs locaux
-️ Une ambiance conviviale et familiale
– Un beau moment à partager en fin de journée
– Entrée gratuite Parking sur place
Venez rencontrer ceux qui font vivre notre terroir, déguster, découvrir et profiter d’une douce soirée d’été ! .
Mas Saint Paul 1082A chemin du Mas Saint Paul Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 51 72 contact@terredecrau.com
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English :
The Market for Producers & Creators is back at Terre de Crau in Mouriès!
L’événement Marché des producteurs et créateurs Mouriès a été mis à jour le 2026-06-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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