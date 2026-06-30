La Pichoulinade Cours Paul Révoil Mouriès

Informations pratiques

Mouriès

La Pichoulinade

Vendredi 10 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Samedi 11 juillet 2026 de 9h30 à 23h.

Dimanche 12 juillet 2026 de 8h30 à 17h.

Lundi 13 juillet 2026 de 19h30 à 23h. Cours Paul Révoil Centre-ville de Mouriès Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13

La Pichoulinade fait son entrée dans l’été à Mouriès ! Concerts, repas, animations taurines, DJ sets, et diverses activités pour tous les âges !Familles

Du 10 au 13 juillet 2026, Mouriès vibrera au rythme de la toute première édition de La Pichoulinade , organisé par l’association Li Pichoulins .



Pensée comme un retour aux traditions des fêtes de village, La Pichoulinade remet à l’honneur ce qui fait le charme de la Provence une peña qui anime les rues, une soupe au pistou partagée à l’ombre des platanes, un verre entre amis, les retours aux prés et des instants de fête ouverts à toutes les générations.

Une célébration simple, chaleureuse et généreuse, où l’on prend le temps de se retrouver, de danser, de rire et de faire vivre ensemble l’esprit de Mouriès.



Au programme



* Vendredi 10 juillet

19h30 Cours Paul Révoil vendredi mouriésen avec concert par Duo Manu

21h Arènes André Blanc taureau piscine à boules avec la manade Chapelle et bodega par DJ Ness



* Samedi 11 juillet

9h30 Route du Pont des Plaines (parcours de l’ancienne voie ferrée) petit-déjeuner aux prés animé par la Peña La Provençale

11h Départ de l’abrivado longue par la manade Conti

12h Cours Paul Révoil peña et DJ set French touch avec Seb Roux

18h Route du Pont des Plaines retour au pré, parcours ouvert

19h DJ Seb Roux

21h30 Arènes André Blanc course de tau



* Dimanche 12 juillet

9h Café de l’Avenir concours de contrée (inscription à 8h30)

9h30 Café de Provence brunch/petit-déjeuner

11h Rond-point de l’Europe abrivado par la manade du Levant



Moulin Peyre journée Ricard

12h Repas assis spécial Anis (réservation obligatoire par téléphone) préparé par le Café du Commerce et concert de Louis Deslys & Les Frères Hernandez

13h30-17h DJ set fresh pastis &yellow house par DJ Seb Roux

Toute la journée ventrigliss, concours de mini pétanque, snack salé/sucré, surprises…

Dress code habille-toi en Ricard !



* Lundi 13 juillet

19h30 Cours Paul Révoil soupe au pistou populaire (réservation obligatoire par téléphone) et concert de Louis Deslys & Les Frères Hernandez



Des Tshirts officiels seront en vente, l’occasion de ramener un souvenir de la Pichoulinade.



Du 4 au 9 juillet, retrouvez également les Aubades, organisées par Li Pichoulins !

L’aubade est une tradition provençale où les jeunes parcourent le village de porte en porte pour annoncer la fête, partager un moment de convivialité et récolter, s’ils le souhaitent, quelques dons en soutien à l’organisation des festivités. .

Cours Paul Révoil Centre-ville de Mouriès Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 14 92 25

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English :

The Pichoulinade is kicking off the summer in Mouriès! Concerts, meals, bullfighting events, DJ sets and a range of activities for all ages!

L’événement La Pichoulinade Mouriès a été mis à jour le 2026-06-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles