La Pichoulinade Cours Paul Révoil Mouriès
vendredi 10 juillet 2026 · Cours Paul Révoil · Mouriès
Informations pratiques
Mouriès
La Pichoulinade
Vendredi 10 juillet 2026 de 19h30 à 23h.
Samedi 11 juillet 2026 de 9h30 à 23h.
Dimanche 12 juillet 2026 de 8h30 à 17h.
Lundi 13 juillet 2026 de 19h30 à 23h. Cours Paul Révoil Centre-ville de Mouriès Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13
La Pichoulinade fait son entrée dans l’été à Mouriès ! Concerts, repas, animations taurines, DJ sets, et diverses activités pour tous les âges !Familles
Du 10 au 13 juillet 2026, Mouriès vibrera au rythme de la toute première édition de La Pichoulinade , organisé par l’association Li Pichoulins .
Pensée comme un retour aux traditions des fêtes de village, La Pichoulinade remet à l’honneur ce qui fait le charme de la Provence une peña qui anime les rues, une soupe au pistou partagée à l’ombre des platanes, un verre entre amis, les retours aux prés et des instants de fête ouverts à toutes les générations.
Une célébration simple, chaleureuse et généreuse, où l’on prend le temps de se retrouver, de danser, de rire et de faire vivre ensemble l’esprit de Mouriès.
Au programme
* Vendredi 10 juillet
19h30 Cours Paul Révoil vendredi mouriésen avec concert par Duo Manu
21h Arènes André Blanc taureau piscine à boules avec la manade Chapelle et bodega par DJ Ness
* Samedi 11 juillet
9h30 Route du Pont des Plaines (parcours de l’ancienne voie ferrée) petit-déjeuner aux prés animé par la Peña La Provençale
11h Départ de l’abrivado longue par la manade Conti
12h Cours Paul Révoil peña et DJ set French touch avec Seb Roux
18h Route du Pont des Plaines retour au pré, parcours ouvert
19h DJ Seb Roux
21h30 Arènes André Blanc course de tau
* Dimanche 12 juillet
9h Café de l’Avenir concours de contrée (inscription à 8h30)
9h30 Café de Provence brunch/petit-déjeuner
11h Rond-point de l’Europe abrivado par la manade du Levant
Moulin Peyre journée Ricard
12h Repas assis spécial Anis (réservation obligatoire par téléphone) préparé par le Café du Commerce et concert de Louis Deslys & Les Frères Hernandez
13h30-17h DJ set fresh pastis &yellow house par DJ Seb Roux
Toute la journée ventrigliss, concours de mini pétanque, snack salé/sucré, surprises…
Dress code habille-toi en Ricard !
* Lundi 13 juillet
19h30 Cours Paul Révoil soupe au pistou populaire (réservation obligatoire par téléphone) et concert de Louis Deslys & Les Frères Hernandez
Des Tshirts officiels seront en vente, l’occasion de ramener un souvenir de la Pichoulinade.
Du 4 au 9 juillet, retrouvez également les Aubades, organisées par Li Pichoulins !
L’aubade est une tradition provençale où les jeunes parcourent le village de porte en porte pour annoncer la fête, partager un moment de convivialité et récolter, s’ils le souhaitent, quelques dons en soutien à l’organisation des festivités. .
Cours Paul Révoil Centre-ville de Mouriès Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 14 92 25
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English :
The Pichoulinade is kicking off the summer in Mouriès! Concerts, meals, bullfighting events, DJ sets and a range of activities for all ages!
L’événement La Pichoulinade Mouriès a été mis à jour le 2026-06-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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