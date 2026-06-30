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AGENDA · Tours

[COMPLET] AYMERIC LOMPRET Tours

mercredi 30 septembre 2026 · Tours

[COMPLET] AYMERIC LOMPRET Tours

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
146 rue Edouard Vaillant
Ville
37000 Tours
Département
Indre-et-Loire
Tarif
32 32 32 Tarif de base plein tarif

Tours

[COMPLET] AYMERIC LOMPRET

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 32 – 32 – EUR
32
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-30 20:00:00
fin : 2026-10-01 23:30:00

Date(s) :
2026-09-30 2026-10-01

YOLO
Hey vous avez pas vu mon chien? Mon chien ? J’ai perdu mon chien vous avez pas vu mon chien ? Pardon excusez-moi je suis con vous pouvez pas répondre. Enfin vous pouvez répondre mais j’entends pas, du coup c’est pas nécessaire de répondre.
À partir de 14 ans
Auteurs Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric Lompret
Mise en scène Pierre-Emmanuel Barré
+ DJ POUBELLE
After party (à partir de 22h30, ouvert à toustes et sans réservation) par DJ Poubelle Eurodance till death et scénographie totalement imersive. 32  .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   billetterie@bateauivre.coop

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English :

L’événement [COMPLET] AYMERIC LOMPRET Tours a été mis à jour le 2026-06-22 par ADT 37

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