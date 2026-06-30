Informations pratiques

Tours

[COMPLET] AYMERIC LOMPRET

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 32 – 32 – EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-30 20:00:00

fin : 2026-10-01 23:30:00

Date(s) :

2026-09-30 2026-10-01

YOLO

Hey vous avez pas vu mon chien? Mon chien ? J’ai perdu mon chien vous avez pas vu mon chien ? Pardon excusez-moi je suis con vous pouvez pas répondre. Enfin vous pouvez répondre mais j’entends pas, du coup c’est pas nécessaire de répondre.

À partir de 14 ans

Auteurs Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric Lompret

Mise en scène Pierre-Emmanuel Barré

+ DJ POUBELLE

After party (à partir de 22h30, ouvert à toustes et sans réservation) par DJ Poubelle Eurodance till death et scénographie totalement imersive. 32 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

L’événement [COMPLET] AYMERIC LOMPRET Tours a été mis à jour le 2026-06-22 par ADT 37