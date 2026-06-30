[COMPLET] AYMERIC LOMPRET Tours
mercredi 30 septembre 2026 · Tours
Informations pratiques
Tours
[COMPLET] AYMERIC LOMPRET
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 32 – 32 – EUR
32
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-30 20:00:00
fin : 2026-10-01 23:30:00
Date(s) :
2026-09-30 2026-10-01
YOLO
Hey vous avez pas vu mon chien? Mon chien ? J’ai perdu mon chien vous avez pas vu mon chien ? Pardon excusez-moi je suis con vous pouvez pas répondre. Enfin vous pouvez répondre mais j’entends pas, du coup c’est pas nécessaire de répondre.
À partir de 14 ans
Auteurs Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric Lompret
Mise en scène Pierre-Emmanuel Barré
+ DJ POUBELLE
After party (à partir de 22h30, ouvert à toustes et sans réservation) par DJ Poubelle Eurodance till death et scénographie totalement imersive. 32 .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
L’événement [COMPLET] AYMERIC LOMPRET Tours a été mis à jour le 2026-06-22 par ADT 37
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