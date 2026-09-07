UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pessac

COMPLET Carnet de voyage en aquarelle, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Ellul · Pessac

COMPLET Carnet de voyage en aquarelle, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Ellul
Adresse
21 rue de Camponac pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Sur réservation

COMPLET Carnet de voyage en aquarelle Samedi 17 octobre, 09h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T09:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Initiez-vous au carnet de voyage en mêlant dessin et écriture. À partir de photographies ou en extérieur si la météo le permet, réalisez plusieurs croquis tout en découvrant les principes de composition qui donnent vie à une page de carnet.

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

En écho au spectacle Le Voyage de monsieur Perrichon

Photo © Audrey Gonzalez

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.
Par l’artiste aquarelliste Audrey Gonzalez

Audrey Gonzalez

À voir aussi à Pessac (Gironde)