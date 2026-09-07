Visite commentée : cité Frugès-Le Corbusier, un patrimoine remarquable, Maison Frugès-Le Corbusier, Pessac

Informations pratiques

Visite commentée : cité Frugès-Le Corbusier, un patrimoine remarquable 19 et 20 septembre Maison Frugès-Le Corbusier Gironde

Jauge limitée. Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Quand l’architecture moderne devient patrimoine mondial de l’UNESCO.

Saviez-vous qu’une architecture, née de l’audace et de l’innovation, pouvait devenir un trésor universel ?

Découvrez comment la Cité Frugès-Le Corbusier a contribué à révolutionner l’habitat et pourquoi elle constitue plus que jamais un patrimoine à préserver pour les générations futures.

Visite commentée du quartier avec le soutien d’Aquitanis et la participation des habitants.

Pour prolonger l’expérience, testez vos connaissances avec « Le p’tit quiz du patrimoine mondial »

À l’occasion des 10 ans d’inscription de « l’Œuvre architecturale de Le Corbusier une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne » au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Jeu en autonomie accessible sur smartphone

Maison Frugès-Le Corbusier 4 rue le Corbusier, 33600 Pessac, France Pessac 33600 Le Monteil Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://citefrugeslecorbusier.pessac.fr »}] Prototype des réalisations futures de Le Corbusier, la cité-jardin de Pessac a été construite en 1926 selon des techniques nouvelles et des conceptions sociales qui ont trouvé là leur application pratique. Quatre types de maisons ont été réalisés dans la cité Frugès. La maison située 4, rue Le Corbusier, est du type gratte-ciel, constitué par une maison double surmontée d’une terrasse (rez-de-chaussée + 2).

Quand l’architecture moderne devient patrimoine mondial de l’UNESCO.

© Ville de Pessac – FLC/ADAGP