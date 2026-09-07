Visite libre : la Musicale Saint Martin, 165 ans d’histoire, Société Musicale Saint-Martin, Pessac

Informations pratiques

Visite libre : la Musicale Saint Martin, 165 ans d’histoire Samedi 19 septembre, 14h00 Société Musicale Saint-Martin Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Entrez dans la fête… et laissez La Musicale vous guider !

Le temps d’un après-midi, découvrez l’échoppe de la plus ancienne association de Gironde toujours en activité.

Entre visites, défi ludique et surprises, vivez un moment chaleureux où le patrimoine se partage dans la bonne humeur.

Animations musicales proposées à 14h30, 16h et 17h30.

Une proposition de la la Société Musicale Saint Martin

Société Musicale Saint-Martin 80 avenue Pasteur 33600 Pessac Pessac 33600 Le Monteil Gironde Nouvelle-Aquitaine

Entrez dans la fête… et laissez La Musicale vous guider !

© Société musicale Saint Martin