COMPLET Sorties 123Nature Stage Meubles en carton La damassine Vandoncourt
mercredi 28 octobre 2026 · La damassine · Vandoncourt
Informations pratiques
Vandoncourt
COMPLET Sorties 123Nature Stage Meubles en carton
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs
Tarif : 16.8 – 16.8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:00:00
fin : 2026-10-30 17:00:00
Date(s) :
2026-10-28
COMPLET
Stage à la damassine créez votre meuble en carton
Dans le cadre des sorties 1, 2, 3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomération, participez à un stage de trois jours dédié à la création de meubles en carton. Accompagnés par Joëlle Antoine, découvrez les techniques de conception et réalisez votre propre mobilier à partir de matériaux recyclés.
Stage réservé aux adultes. Réservation obligatoire. Tarif 16,80 € par personne. Prévoir un repas tiré du sac. .
La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : COMPLET Sorties 123Nature Stage Meubles en carton
L’événement COMPLET Sorties 123Nature Stage Meubles en carton Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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