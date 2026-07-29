COMPLET Sorties 123Nature Stage Meubles en carton La damassine Vandoncourt

Informations pratiques

Vandoncourt

COMPLET Sorties 123Nature Stage Meubles en carton

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : 16.8 – 16.8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 10:00:00

fin : 2026-10-30 17:00:00

Date(s) :

2026-10-28

COMPLET

Stage à la damassine créez votre meuble en carton

Dans le cadre des sorties 1, 2, 3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomération, participez à un stage de trois jours dédié à la création de meubles en carton. Accompagnés par Joëlle Antoine, découvrez les techniques de conception et réalisez votre propre mobilier à partir de matériaux recyclés.

Stage réservé aux adultes. Réservation obligatoire. Tarif 16,80 € par personne. Prévoir un repas tiré du sac. .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : COMPLET Sorties 123Nature Stage Meubles en carton

L’événement COMPLET Sorties 123Nature Stage Meubles en carton Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD