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AGENDA · Vandoncourt

COMPLET Sorties 123Nature Stage Meubles en carton La damassine Vandoncourt

mercredi 28 octobre 2026 · La damassine · Vandoncourt

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La damassine
Adresse
23 Rue des Aiges
Ville
25230 Vandoncourt
Département
Doubs
Tarif
16.8 16.8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vandoncourt

COMPLET Sorties 123Nature Stage Meubles en carton

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : 16.8 – 16.8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:00:00
fin : 2026-10-30 17:00:00

Date(s) :
2026-10-28

COMPLET

Stage à la damassine créez votre meuble en carton

Dans le cadre des sorties 1, 2, 3 Nature de Pays de Montbéliard Agglomération, participez à un stage de trois jours dédié à la création de meubles en carton. Accompagnés par Joëlle Antoine, découvrez les techniques de conception et réalisez votre propre mobilier à partir de matériaux recyclés.

Stage réservé aux adultes. Réservation obligatoire. Tarif 16,80 € par personne. Prévoir un repas tiré du sac.   .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35  julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : COMPLET Sorties 123Nature Stage Meubles en carton

L’événement COMPLET Sorties 123Nature Stage Meubles en carton Vandoncourt a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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