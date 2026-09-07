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Compostage citoyen : découverte et échanges de pratiques, Sautron, Sautron

mercredi 30 septembre 2026 · Sautron

Compostage citoyen : découverte et échanges de pratiques, Sautron, Sautron

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Sautron
Adresse
., Sautron
Ville
44880 Sautron
Département
Loire-Atlantique
Tarif
accès libre

Compostage citoyen : découverte et échanges de pratiques Mercredi 30 septembre, 18h00 Sautron Loire-Atlantique

accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T18:00:00+02:00 – 2026-09-30T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T18:00:00+02:00 – 2026-09-30T20:00:00+02:00

Les rendez-vous de compostage citoyen sont ouverts à toutes et tous : que vous soyez utilisateur·rice d’un composteur citoyen ou simplement curieux·se de découvrir le compostage, vous êtes les bienvenu·e·s ! Une occasion aussi pour les référent·e·s des sites de compostage de se retrouver et de partager leurs expériences autour de la vie du composteur.

Ces rencontres permettent de partager les bonnes pratiques et astuces pour faire vivre les sites au quotidien, tout en renforçant la dynamique locale autour du compostage.

Sautron ., Sautron Sautron 44880 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://compostri.fr/actualites/les-reunions-compostage-citoyen-du-mois-de-la-rentree-2026/ »}]
L’équipe de Compostri vient à la rencontre des habitant·e·s de la métropole de mi-septembre à mi-octobre pour des réunions de découvertes et d’échanges autour du compostage citoyen. compostage jardin

Compostri

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