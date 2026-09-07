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Exposition photos « Sautron, un bourg commerçant depuis le XIXème siècle », Hôtel de ville de Sautron, Sautron

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Sautron · Sautron

Exposition photos « Sautron, un bourg commerçant depuis le XIXème siècle », Hôtel de ville de Sautron, Sautron

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville de Sautron
Adresse
14 Rue de la Vallée, Sautron
Ville
44880 Sautron
Département
Loire-Atlantique
Tarif
gratuit

Exposition photos « Sautron, un bourg commerçant depuis le XIXème siècle » 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Sautron Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition photos « Sautron, un bourg commerçant depuis le XIXème siècle », avec les Amis du Musée Sautron Histoire et Patrimoine.
Samedi 19/09 de 14h30 à 19h et dimanche 20/09 de 10h30 à 19h.

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Exposition photos « Sautron, un bourg commerçant depuis le XIXème siècle » patrimoine exposition

archives Les Amis du Musée, Sautron Histoire et patrimoine

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