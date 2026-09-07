Exposition photos « Sautron, un bourg commerçant depuis le XIXème siècle », Hôtel de ville de Sautron, Sautron
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Sautron · Sautron
Informations pratiques
Exposition photos « Sautron, un bourg commerçant depuis le XIXème siècle » 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Sautron Loire-Atlantique
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Exposition photos « Sautron, un bourg commerçant depuis le XIXème siècle », avec les Amis du Musée Sautron Histoire et Patrimoine.
Samedi 19/09 de 14h30 à 19h et dimanche 20/09 de 10h30 à 19h.
Hôtel de ville de Sautron 14 Rue de la Vallée, Sautron Sautron 44880 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.51.77.88.48 »}, {« type »: « link », « value »: « http://sautron.fr »}]
Exposition photos « Sautron, un bourg commerçant depuis le XIXème siècle » patrimoine exposition
archives Les Amis du Musée, Sautron Histoire et patrimoine
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