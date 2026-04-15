Compostelle, Les Colonnes, Blanquefort

Compostelle Mercredi 15 avril, 18h30 Les Colonnes Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T18:30:00+02:00 – 2026-04-15T20:23:00+02:00

Fin : 2026-04-15T18:30:00+02:00 – 2026-04-15T20:23:00+02:00

séance avec l’association des Amis de St-Jacques de Compostelle en Aquitaine : présentation de l’asso + auberge espagnole (apportez un plat à partager) et discussion conviviale à l’issue de la séance.

Les Colonnes 4, rue du Docteur Castéra, Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0560#showmovie?id=Q8NMR »}]

+ repas partagé – Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle ch… Les Colonnes Compostelle